Udinese-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Udinese-Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Udinese ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Udinese-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UDINESE-BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Udinese-Bologna maçı 28 Nisan Pazartesi günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

UDINESE-BOLOGNA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Udinese: Okoye, Ehizibue, Solet, Kabasele, Kamara, Atta, Lovric, Karlström, Ekkelenkeamp, Payero, Bravo

Bologna: Skorupski, Calabria, Beukema, Lucimi, Miranda, Freuler, Aebischer, Orsolini, Odgaard, Cambiaghi, Castro

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