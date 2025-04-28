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Haberler İtalya Serie A Lazio-Parma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lazio-Parma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Lazio ile Parma 34. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lazio-Parma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 14:21 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 14:22
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Lazio-Parma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lazio-Parma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Lazio ile Parma karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lazio-Parma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO-PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lazio-Parma maçı 28 Nisan Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LAZIO-PARMA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lazio: Mandas, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Rovella, Guendouzi, Zaccagni, Dia, Isaksen, Castellanos

Parma: Suzuki, Leoni, Balogh, Valenti, Del Prato, Hernani, Keita, Sohm, Valeri, Pellegrino, Bonny

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