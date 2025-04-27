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Haberler İtalya Serie A Como-Genoa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Como-Genoa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Como ile Genoa 34. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Como-Genoa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 11:23
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Como-Genoa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Como-Genoa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Como ile Genoa karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Como-Genoa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

COMO-GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Como-Genoa maçı 27 Nisan Pazar günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

COMO-GENOA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Como: Butez, Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle, Caqueret, Da Cunha, Strefezza, Paz, Ikone, Douvikas

Genoa: Leali, Sabelli, De Winter, Vasquez, Caricol, Frendrup, Masini, Messias, Oliveira, Thorsby, Pinamonti

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