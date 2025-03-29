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Haberler İtalya Serie A Venezia - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Venezia - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Venezia ile Bologna 30. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Venezia - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 11:13 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 11:15
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Venezia - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Venezia - Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Venezia ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Venezia - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VENEZIA - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Venezia - Bologna maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

VENEZIA - BOLOGNA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Venezia: Radu; Schingtienne, Izdes, Cande; Zerbin, Doumbia, Duncan, Perez, Ellertsson; Oristanio, Maric.

Bologna: Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga.

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