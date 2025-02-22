Torino-Milan maçını takip etmek için tıklayın

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 26. haftada Torino sahasında Milan'ı ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Torino-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TORINO-MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Torino-Milan maçı 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.