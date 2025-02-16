Juventus 1-0 Inter (MAÇ SONUCU ÖZET)

Serie A'nın 25. haftasında Juventus, sahasında konuk ettiği Inter'i 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Torino ekibi, Francisco Conceiçao'nun 74. dakikada attığı golle üç puana ulaşırken Inter ise şampiyonluk yarışında önemli bir fırsatı kaçırdı.

CONCEIÇAO'DAN ALTIN DEĞERİNDE GOL!

Maç boyunca iki takım da tempolu bir oyun sergilerken kilidi açan isim Juventus'un genç yıldızı Francisco Conceiçao oldu. 74. dakikada ceza sahası içinde bulduğu pozisyonda topu filelere gönderen Portekizli oyuncu, takımına galibiyeti getirdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU VE KENAN YILDIZ SÜRE ALDI

Inter'de forma giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, 80. dakikada oyundan alınırken Juventus'un genç yeteneği Kenan Yıldız ise 81. dakikada sahaya dahil oldu.

ZİRVE YARIŞI KIZIŞTI!

Bu sonucun ardından Juventus puanını 46'ya yükseltti. Lider Napoli 56 puanla zirvede yer alırken Inter 54 puanla ikinci sırada kaldı. Üçüncü sıradaki Atalanta ise 51 puanla zirve takibini sürdürüyor.