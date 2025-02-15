  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İtalya Serie A Lazio-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lazio-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Lazioi ile Napoli 25. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lazio-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 14:40 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 14:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lazio-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lazio-Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Lazio ile Napoli karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lazio-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO-NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lazio-Napoli maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'den flaş açıklama! G.Saray ve Talisca...
DİĞER
Akın Akınözü'nün anne acısı dinmiyor! Ünlü oyuncudan yürek burkan paylaşım "Ölümsüz sevgilim"
Kabinede değişim olacak mı? Büyük Kongre öncesi programlar iptal! Gözler Başkan Erdoğan'da...
G.Saray'dan sakatlık açıklaması!
G.Saray'da flaş gerçek! Boey'den gelen para...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den derbi için hakem önerisi! F.Bahçe'den derbi için hakem önerisi! 14:50
Milan-Hellas Verona maçı ne zaman? Milan-Hellas Verona maçı ne zaman? 14:46
F.Bahçe'den olaylı G.Saray maçı açıklaması! F.Bahçe'den olaylı G.Saray maçı açıklaması! 14:41
Lazio-Napoli maçı ne zaman? Lazio-Napoli maçı ne zaman? 14:40
Atalanta-Cagliari maçı ne zaman? Atalanta-Cagliari maçı ne zaman? 14:26
F.Bahçe'den flaş açıklama! G.Saray ve Talisca... F.Bahçe'den flaş açıklama! G.Saray ve Talisca... 14:14
Daha Eski
Villarreal-Valencia maçı ne zaman? Villarreal-Valencia maçı ne zaman? 14:13
Atletico Madrid-Celta Vigo maçı ne zaman? Atletico Madrid-Celta Vigo maçı ne zaman? 14:07
Beşiktaş-Trabzonspor maçı detayları Beşiktaş-Trabzonspor maçı detayları 13:54
Osasuna-Real Madrid maçı ne zaman? Osasuna-Real Madrid maçı ne zaman? 13:45
Dünya bir numarasında doping tespit edildi! Dünya bir numarasında doping tespit edildi! 13:42
Tarihimizdeki ilk madalyayı kazandık! Tarihimizdeki ilk madalyayı kazandık! 13:35