Inter 2-1 Fiorentina (MAÇ SONUCU ÖZET) | Hakan'lı Inter zirveyi takibi sürdürdü!

Inter, İtalya Serie A'nın 24. haftasında sahasında Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, 28. dakikada Marin Pongracic (KK) ve 52. dakikada Marko Arnautovic'ten geldi. Konuk ekibin tek golünü ise 44. dakikada Rolando Mandragora kaydetti.

Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya 11 başladı. Milli futbolcumuz maçın 2. yarısı başlamadan yerini Piotr Zielinski'ye bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Inter, Serie A'da 54 puana yükseldi ve lider Napoli'yi 1 puan geriden 2. sırada takibini sürdürdü. Fiorentina ise 42 puanda kaldı ve 6. sırada yer aldı.

İtalya Serie A'nın 25. haftasında Inter, Juventus deplasmanına konuk olacak; Fiorentina ise sahasında Como'yu ağırlayacak.