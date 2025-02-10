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Haberler İtalya Serie A Inter 2-1 Fiorentina (MAÇ SONUCU ÖZET) | Hakan'lı Inter zirveyi takibi sürdürdü!

Inter 2-1 Fiorentina (MAÇ SONUCU ÖZET) | Hakan'lı Inter zirveyi takibi sürdürdü!

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Inter sahasında Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti. Milano ekibi 54 puana yükselerek lider Napoli'yi 1 puan geriden takip ederek zirveyi takibini sürdürdü. İşte maçın detayları...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 00:51
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Inter 2-1 Fiorentina (MAÇ SONUCU ÖZET) | Hakan'lı Inter zirveyi takibi sürdürdü!

Inter, İtalya Serie A'nın 24. haftasında sahasında Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, 28. dakikada Marin Pongracic (KK) ve 52. dakikada Marko Arnautovic'ten geldi. Konuk ekibin tek golünü ise 44. dakikada Rolando Mandragora kaydetti.

Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya 11 başladı. Milli futbolcumuz maçın 2. yarısı başlamadan yerini Piotr Zielinski'ye bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Inter, Serie A'da 54 puana yükseldi ve lider Napoli'yi 1 puan geriden 2. sırada takibini sürdürdü. Fiorentina ise 42 puanda kaldı ve 6. sırada yer aldı.

İtalya Serie A'nın 25. haftasında Inter, Juventus deplasmanına konuk olacak; Fiorentina ise sahasında Como'yu ağırlayacak.

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