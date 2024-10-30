Empoli 0-3 Inter (Maç sonucu ÖZET)

Serie A'nın 10. hafta maçında Inter, deplasmanda Empoli ile karşı karşıya geldi. Computer Gross Arena'da oynanan maçta Inter, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.
Inter'in gollerini 50 ve 67'de Davide Frattesi, 79'da Lautaro Martinez kaydetti. Empoli'de Saba Goglichidze, 31. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.
Inter, bu sonucun ardından puanını 21'e yükseltirken Empoli, 11 puanda kaldı.
Serie A'nın 11. haftasında Inter evinde Venezia'yı konuk edecek. Empoli ise sahasında Como'yu ağırlayacak.