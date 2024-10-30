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Haberler İtalya Serie A

Empoli 0-3 Inter (Maç sonucu ÖZET)

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Inter, deplasmanda konuğu olduğu Empoli'yi 3-0'lık rahat skorla mağlup etti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 01:00
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Empoli 0-3 Inter (Maç sonucu ÖZET)

Serie A'nın 10. hafta maçında Inter, deplasmanda Empoli ile karşı karşıya geldi. Computer Gross Arena'da oynanan maçta Inter, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Inter'in gollerini 50 ve 67'de Davide Frattesi, 79'da Lautaro Martinez kaydetti. Empoli'de Saba Goglichidze, 31. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Inter, bu sonucun ardından puanını 21'e yükseltirken Empoli, 11 puanda kaldı.

Serie A'nın 11. haftasında Inter evinde Venezia'yı konuk edecek. Empoli ise sahasında Como'yu ağırlayacak.

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