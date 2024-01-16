Serie A ekiplerinden Roma'da Jose Mourinho dönemi sona erdi.
İtalyan ekibi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 60 yaşındaki çalıştırıyla yollarını ayırdıklarını duyurdu.
2021/2022 sezonundan bu yana Roma'yı çalıştıran Mourinho, Serie A ekibinin başında çıktığı 138 maçta 1.70 puan ortalaması tutturdu.
L'AS Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato. Ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica della Prima Squadra saranno comunicati a breve. 📄 https://t.co/04lO7mZhSn#ASRoma pic.twitter.com/mdUQLupmAy— AS Roma (@OfficialASRoma) January 16, 2024