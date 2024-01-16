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Roma'da Jose Mourinho dönemi sona erdi

Son dakika spor haberi: Serie A ekibi Roma, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine son verildiğini açıkladı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 11:32
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Roma'da Jose Mourinho dönemi sona erdi

Serie A ekiplerinden Roma'da Jose Mourinho dönemi sona erdi.

İtalyan ekibi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 60 yaşındaki çalıştırıyla yollarını ayırdıklarını duyurdu.

2021/2022 sezonundan bu yana Roma'yı çalıştıran Mourinho, Serie A ekibinin başında çıktığı 138 maçta 1.70 puan ortalaması tutturdu.

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