Sassiolo - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Sassuolo - Roma maçını canlı takip etmek içni tıklayın.

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Sassuolo ile Roma karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Sassuolo - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SASSUOLO - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sassuolo - Roma maçı 3 Aralık Pazar günü saat 20:00'de S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.