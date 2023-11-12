Haberler İtalya Serie A Udinese - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Udinese - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 12. haftada Udinese ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Udinese - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 15:50 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 16:10
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Udinese - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 12. haftada Udinese ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Udinese - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UDİNESE - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Udinese - Atalanta maçı 12 Kasım Pazar günü saat 17:00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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