Haberler İtalya Serie A Salernitana 0-4 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET) Lautaro Martinez coştu! Inter farka koştu

Salernitana 0-4 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET) Lautaro Martinez coştu! Inter farka koştu

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Inter deplasmanda Salernitana'yı 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 00:01
Salernitana 0-4 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET) Lautaro Martinez coştu! Inter farka koştu

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında Inter, deplasmanda Salernitana'yı 4-0 yendi.

Ligde şampiyonluk iddiası bulunan takımlarından Inter, Salerno'daki Arechi Stadı'nda yeni sezonda henüz galibiyeti olmayan Salernitana'ya konuk oldu.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakada ikinci yarıda oyuna dahil olan Inter'in Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez sahneye çıktı.

Martinez, 62, 77, 85 (penaltı) ve 89. dakikada attığı gollerle Inter'in, Salernitana'yı 4-0 mağlup etmesini sağladı. Lautaro Martinez, Serie A'da bir maçta, oyuna sonradan yedekten girip 4 gol atarak takımına 3 puan getiren ilk oyuncu oldu.

Bu arada, Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da ilk 11'de başladığı karşılaşmanın 54. dakikasında yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

Inter, hafta arasında evinde Sassuolo karşısında aldığı yenilgiyi, Salernitana galibiyetiyle telafi etti. Bu maçtan aldığı 3 puanla, puanını 18'e çıkaran Inter, zirvede yer aldı.

Bu haftayı puansız kapatan Salernitana ise 3 puanla 19. basamakta kaldı.

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