Haberler İtalya Serie A Napoli 2-0 Sassuolo (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Napoli 2-0 Sassuolo (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 2. hafta mücadelesinde son şampiyon Napoli sahasında konuk ettiği Sassuolo'yu 2-0 mağlup etti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 00:38
Napoli 2-0 Sassuolo (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) son şampiyonu Napoli, 2. haftada sahasında ağırladığı Sassuolo'yu 2-0 yendi.

Napoli'de Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takıma, Sassuolo karşısında galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Osimhen ve 64. dakikada da Di Lorenzo attı.

Sassuolo'yu 2-0 yenen Napoli, sezonun 2. maçından da galibiyetle ayrılarak 6 puanla Milan ile beraber zirvede yer aldı. Sassuolo ise üst üste 2. yenilgisini alarak puan tablosunda puansız son basamakta yer buldu.

Serie A'da pazar günü oynanan bir diğer 2. hafta mücadelesinde Juventus, konuk ettiği Bologna ile 1-1 berabere kaldı. Konuk takım 24. dakikada Ferguson ile 1-0 öne geçerken, Vlahovic 80. dakikada Juventus adına eşitliği sağlayan golü kaydetti. Bu sonuçla iki takım da birer puanla sahadan ayrılırken, Juventus puanını 4'e yükseltti ve 5. sırada konumlandı. Bu sonuçla ligde bu sezon ilk puanını alan Bologna ise 15. sırada yer aldı.

Ligin iddialı ekiplerinden Lazio ise sezona iyi giriş yapamadı. Geçen hafta deplasmanda Lecce'ye yenilen Lazio, bu hafta da evinde ağırladığı Genoa'ya tek golle mağlup oldu. Genoa'ya galibiyeti getiren golü, 16. dakikada Retegui attı. Bu sonuçla Genoa bu sezonki ilk galibiyetini alırken, Lazio ise üst üste 2. maçından sahadan yenilgiyle ayrıldı. Genoa, puan tablosunda 11. sırada, Lazio da 18. basamakta yer aldı.

Günün bir diğer maçında ise Fiorentina, maç içinde 2-0 öne geçtiği Lecce karşısında üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Fiorentina'nın gollerini 3. dakikada Gonzalez, 25. dakikada Duncan, Lecce'nin gollerini de 49. dakikada Rafia ve 76. dakikada Krstovic kaydetti.

Fiorentina, 4 puanla 4. basamakta, Lecce de yine 4 puanla 6. sırada yer aldı.

Serie A'nın 2. haftası, bugün oynanacak Salernitana-Udinese ve Cagliari-Inter karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

DİĞER
Barış Arduç, kızı Jan Asya’yla fotoğrafını paylaştı! İşte Barış Arduç’tan duygusal o paylaşım!
Akşener'in 'yüreksizler' çıkışı boşuna değil! İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a aday olsalar bile destek yok! İYİ Partili Ümit Özlale'den flaş açıklama
F.Karagümrük ile Ankaragücü yenişemedi!
Galatasaray'a maestro geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Juventus'a Bologna engeli!
Napoli - Sassuolo maçı saat kaçta?
İstanbul namaz vakitleri 2023
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (26 Ağustos)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Napoli evinde Sassuolo rahat geçti! Napoli evinde Sassuolo rahat geçti! 00:38
Kocaelispor evinde galip! Kocaelispor evinde galip! 00:35
Alanya'da gol sesi çıkmadı! Alanya'da gol sesi çıkmadı! 23:47
Mancini'nin çalıştıracağı takım belli oldu! Mancini'nin çalıştıracağı takım belli oldu! 23:33
West Ham United'dan flaş forvet transferi! West Ham United'dan flaş forvet transferi! 23:09
Juventus'a Bologna engeli! Juventus'a Bologna engeli! 22:44
Daha Eski
Bolu'da kazanan yok! Bolu'da kazanan yok! 21:57
Bolu'da puanlar paylaşıldı! Bolu'da puanlar paylaşıldı! 21:55
Alanyaspor - Hatayspor | CANLI Alanyaspor - Hatayspor | CANLI 21:48
Kartal D. Kiev maçına hazırlanıyor! Kartal D. Kiev maçına hazırlanıyor! 21:44
F.Bahçe'nin Twente mesaisi sürüyor! F.Bahçe'nin Twente mesaisi sürüyor! 21:10
F.Karagümrük ile Ankaragücü yenişemedi! F.Karagümrük ile Ankaragücü yenişemedi! 21:07