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Torino Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da 37. hafta heyecanı yaşanıyor. Torino sahasında Fiorentina'yı ağırlayacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Torino-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canı yayınlanacak? İşte yanıtı...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 16:00 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 16:00
Torino Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Torino-Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın!

İtalya Serie A'nın 37. hafta karşılaşmasında Torino ile Fiorentina kozlarını paylaşacak. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

TORINO-FIORENTINA MUHTEMEL 11'LER

Torino: Milinkovic-Savic; Djidji, Schurrs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Karamoh, Vlasic; Pellegri.

Fiorentina: Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Duncan, Mandragora; Ikone, Barak, Saponara; Kouame.

TORINO-FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Torino ile Fiorentina arasında oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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