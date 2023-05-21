Torino Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Torino-Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın!
İtalya Serie A'nın 37. hafta karşılaşmasında Torino ile Fiorentina kozlarını paylaşacak. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
TORINO-FIORENTINA MUHTEMEL 11'LER
Torino: Milinkovic-Savic; Djidji, Schurrs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Karamoh, Vlasic; Pellegri.
Fiorentina: Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Duncan, Mandragora; Ikone, Barak, Saponara; Kouame.
TORINO-FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Torino ile Fiorentina arasında oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.