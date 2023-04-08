Haberler İtalya Serie A Atalanta - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Atalanta - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Atalanta ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 09:30
Atalanta - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Atalanta - Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 29. haftada Atalanta ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta - Bologna maçı 8 Nisan Cumartesi günü saat 17.30'da S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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ATALANTA - BOLOGNA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atalanta

Musso; Palomino, Scalvini, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Pasalic; Hojlund, Zapata

Bologna

Skorupski; Posch, Lucumi, Soumaoro, Kyriakopoulos; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow

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