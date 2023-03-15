Haberler İtalya Serie A Juventus forması giyen Türk asıllı oyuncu Kenan Yıldız Benfica'ya transfer olabilir!

Juventus forması giyen Türk asıllı oyuncu Kenan Yıldız Benfica'ya transfer olabilir!

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'ten, bedelsiz olarak Juventus'a tansfer olan Türk asıllı oyuncu Kenan Yıldız sözleşmesi devam etmesine rağmen takımdan ayrılmak istiyor. Kenan, verilen sözlerin tutulmaması sebebiyle Portekiz'in büyük kulüplerinden Benfica'nın yolunu tutabilir.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 10:24
Juventus forması giyen Türk asıllı oyuncu Kenan Yıldız Benfica'ya transfer olabilir!
Juventus'un U19 takımında forma giyen 2005 doğumlu genç yeteneği Kenan Yıldız, 2025 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen kendisine verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle önümüzdeki yaz takımdan ayrılmayı düşünüyor. Benfica, Kenan için çok istekli.
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