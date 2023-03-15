Juventus forması giyen Türk asıllı oyuncu Kenan Yıldız Benfica'ya transfer olabilir!

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'ten, bedelsiz olarak Juventus'a tansfer olan Türk asıllı oyuncu Kenan Yıldız sözleşmesi devam etmesine rağmen takımdan ayrılmak istiyor. Kenan, verilen sözlerin tutulmaması sebebiyle Portekiz'in büyük kulüplerinden Benfica'nın yolunu tutabilir.
Juventus'un U19 takımında forma giyen 2005 doğumlu genç yeteneği Kenan Yıldız, 2025 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen kendisine verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle önümüzdeki yaz takımdan ayrılmayı düşünüyor. Benfica, Kenan için çok istekli.