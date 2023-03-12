Juventus - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Juventus - Sampdoria maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 26. haftada Juventus ile Sampdoria karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Sampdoria maçı 12 Mart Pazar günü saat 22:45'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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