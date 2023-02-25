Haberler İtalya Serie A Lecce - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lecce - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Lecce sahasında Sassuolo ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lecce - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 12:30
Lecce - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lecce - Sassuolo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 24. haftada Lecce ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lecce - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LECCE - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lecce - Sassuolo maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 22.45'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

LECCE - SASSUOLO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lecce

Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Banda

Sassuolo

Consigli; Zortea, Erlic, Ruan, Rogerio; Fratessi, Obiang, Henrique; Berardi, Pinamonti, Ceide

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