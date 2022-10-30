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Lazio - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Lazio ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 11:09 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 11:10
Lazio - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lazio - Salernitana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 12. haftada Lazio ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO - SALERNITANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio - Salernitana maçı 30 Ekim Pazar günü saat 20.00'de S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

LAZIO - SALERNITANA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lazio

Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Alberto; Pedro, Anderson, Zaccagni

Salernitana

Sepe; Gyomber, Daniliuc, Fazio; Candreva, Coulibaly, Radovanovic, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli

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