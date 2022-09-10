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Sampdoria - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Sampdoria ile Milan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sampdoria - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 12:30 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 12:30
Sampdoria - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Sampdoria - Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Sampdoria ile Milan karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sampdoria - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMPDORIA - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sampdoria - Milan maçı 10 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

SAMPDORIA - MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sampdoria

Audero; Bereszynski, Colley, Amione, Augello; Vieira; Sabiri, Villar, Rincon, Djuricic; Caputo

Milan

Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Pobega; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud

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