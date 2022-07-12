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Juventus Türk futbolcu Kenan Yıldız'ı transfer etti

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Almanya doğumlu Türk futbolcu Kenan Yıldız'ı renklerine bağladığını duyurdu. 17 yaşındaki genç orta saha, Bayern Münih altyapısında forma giyiyordu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 14:28
Juventus Türk futbolcu Kenan Yıldız'ı transfer etti

İtalyan devi Juventus sürpriz bir transfere imzasını attı. Serie A ekibi resmi internet sitesinden yaptığı bilgilendirmede Bayern Münih altyapısında top koşturan 17 yaşındaki 10 numara Kenan Yıldız'la 3 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi.

Kenan Yıldız, 4 Mayıs 2005 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Kariyerine Regensburg altyapısında başladı. Ardından Bayern Münih altyapısına transfer oldu. 10 numara mevkisinde top koşturan genç futbolcu geride bıraktığımız sezon çıktığı 20 karşılaşmada 6 gol ve 8 asiste imzasını attı.

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