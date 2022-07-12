Juventus Türk futbolcu Kenan Yıldız'ı transfer etti

İtalyan devi Juventus sürpriz bir transfere imzasını attı. Serie A ekibi resmi internet sitesinden yaptığı bilgilendirmede Bayern Münih altyapısında top koşturan 17 yaşındaki 10 numara Kenan Yıldız'la 3 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi.
Kenan Yıldız, 4 Mayıs 2005 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Kariyerine Regensburg altyapısında başladı. Ardından Bayern Münih altyapısına transfer oldu. 10 numara mevkisinde top koşturan genç futbolcu geride bıraktığımız sezon çıktığı 20 karşılaşmada 6 gol ve 8 asiste imzasını attı.
#Under19 |🤝| Ufficiale il passaggio in bianconero di Kenan Yildiz, centrocampista classe 2005, e di Ivano Srdoc, attaccante classe 2005.— JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) July 12, 2022
Entrambi si legano alla Juventus fino al 2025.
Benvenuti! ⚪⚫ pic.twitter.com/0hkavLd8Hd