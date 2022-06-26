Haberler İtalya Serie A Hellas Verona Mert Çetin için kararını verdi! Beşiktaş ve Galatasaray...

Hellas Verona Mert Çetin için kararını verdi! Beşiktaş ve Galatasaray...

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu ifade edilen Mert Çetin, bonservisini elinde bulunduran Hellas Verona'nın yeni sezon hazırlıkları için İtalya'ya davet edildi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 11:31 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 11:32
Hellas Verona Mert Çetin için kararını verdi! Beşiktaş ve Galatasaray...

İtalya Serie A ekibi Hellas Verona, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Kayserispor'da tamamlayan 25 yaşındaki savunmacı Mert Çetin'i yeni sezon hazırlıkları için İtalya'ya davet etti. Verona'da takımın başına getirilen İtalyan teknik adam Gabriele Cioffi, milli stoper ile görüşerek oyuncuyu gelecek sezon kadrosunda görmek istediğini söyledi ve kampa davet etti. Çetin, Verona'nın 29 Haziran'da başlayacak olan yeni sezon hazırlık kampı için İtalya'ya gidecek.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE

Geçen sezonun devre arasında Verona'dan Kayserispor'a kiralanan ve 10 lig, 3 de kupa maçına çıkan Mert Çetin, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da transfer gündemine geldi. Milli oyuncunun 2025 yılına kadar Verona ile sözleşmesi bulunuyor.

DİĞER
Son dakika: Beşiktaş golcü transferinde mutlu sona ulaştı! Savunmaya milli futbolcu geliyor...
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan yeni aşka yelken açtı! Dudak dudağa eğlendiler olay görüntüye yorum yağdı: "Eski yenge yaban ellerde"
F.Bahçe'ye dev çalım! Jesus'un gözbebeği Aslan oluyor
Kesenin ağzını açtılar! Önerilen rakam...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Inter Inzaghi'nin sözleşmesini uzattı
Jovic Fiorentina yolcusu
KAĞIT TOPLAYICILARINA MESLEKİ KİMLİK ZORUNLULUĞU NEDİR?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı Fenerbahçe transferi resmen açıkladı 12:02
Galatasaray Nef Muhaymin Mustafa'yı kadrosuna kattı! Galatasaray Nef Muhaymin Mustafa'yı kadrosuna kattı! 11:47
Fenerbahçe'de Gustavo için yeni karar! Kontratı... Fenerbahçe'de Gustavo için yeni karar! Kontratı... 11:33
Abdülkerim Bardakçı için konuştu! "O yönleri Marcao'dan iyi" Abdülkerim Bardakçı için konuştu! "O yönleri Marcao'dan iyi" 10:19
Transferde mutlu son! İşte anlaşma detayları Transferde mutlu son! İşte anlaşma detayları 10:22
Beşiktaş'ta Luuk de Jong sesleri! Transferi... Beşiktaş'ta Luuk de Jong sesleri! Transferi... 10:34
Daha Eski
Kesenin ağzını açtılar! Önerilen rakam... Kesenin ağzını açtılar! Önerilen rakam... 11:15
F.Bahçe'ye dev çalım! Jesus'un gözbebeği Aslan oluyor F.Bahçe'ye dev çalım! Jesus'un gözbebeği Aslan oluyor 11:24
Mert için karar verildi! Beşiktaş ve G.Saray... Mert için karar verildi! Beşiktaş ve G.Saray... 11:30
F.Bahçe'den farklı prova! F.Bahçe'den farklı prova! 00:34
Konyaspor Abdülkerim Bardakcı'ya veda etti Konyaspor Abdülkerim Bardakcı'ya veda etti 00:34
Yılın transfer hamlesi! Görüşme gerçekleşti Yılın transfer hamlesi! Görüşme gerçekleşti 00:34