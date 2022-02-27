Spezia - Roma: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan 27. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Üst sıraları tırmanmayı hedefleyen Roma deplasmanda Spezia ile karşı karşıya geldi.

Stadio Alberto Picco'da oynanan maçı Roma 1-0 kazandı. Roma, ligde 3 maç aradan sonra kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golü 90+9. dakikada penaltıdan Kevin Abraham kaydetti.

Spezia'da Kelvin Amian 45. dakikada gördüğü ikinci sarıyla, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Roma bu sonuçla puanını 44'e çıkardı. Spezia ise 26 puanda kaldı. Roma, ligin 28. haftasında Atalanta deplasmanına gidecek. Spezia ise Juventus'a konuk olacak.