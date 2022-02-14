Haberler İtalya Serie A Atalanta - Juventus: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Atalanta - Juventus: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'da Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren iki ekibini karşılaşmasında Atalanta ile Juventus 1-1 berabere kaldı. Mili futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta 76'da Malinovskyi ile öne geçerken, Juve'ye puanı getiren golü 90+2'de Danilo kaydetti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 08:44
Atalanta - Juventus: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 25. haftasında Juventus, Atalanta ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Bergamo kentindeki Gewiss Stadı'ndaki karşılaşmada, ligde üst sıralara yaklaşmaya çalışan iki takım kozlarını paylaştı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçın 76. dakikasında ev sahibi Atalanta, Malinovskyi ile 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın son anlarında Juventus, Danilo ile 90+2. dakikada beraberlik golünü buldu: 1-1.

Siyah-beyazlı takım, Atalanta'ya mağlup olmaktan son dakikalarda gelen golle kurtuldu ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Juventus puanını 46 yaptı ve 4. sırada yer almayı sürdürdü. Siyah-beyazlı takım, Danilo'nun son dakika golüyle yenilmezlik serisini de 11 maça çıkardı.

Atalanta, bu maçta da üstünlüğünü koruyamayarak aldığı 1 puana razı oldu. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan mavi-siyahlı takım, 44 puanla 5. sırada yer aldı.

Bu arada, Atalanta kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, eski takımı Juventus'a karşı 90 dakika sahada mücadele etti.

Bugün oynanan diğer maçlarda ise alınan sonuçlar şöyle:

Empoli-Cagliari: 1-1, Genoa-Salernitana: 1-1, Hellas Verona-Udinese: 4-0 ve Sassuolo-Roma: 2-2.


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