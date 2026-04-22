Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray-Gençlerbirliği maçı CANLI | Saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde, evinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Süper Lig'deki başarısını Ziraat Türkiye Kupası'nda da sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin son dakika golüyle kupadan elenmesinin ardından yüksek motivasyonla sahaya çıkacak. Hafta sonu oynanacak kritik derbi öncesinde Okan Buruk'un kadroda rotasyona gitmesi beklenirken Liverpool maçında sakatlanan Osimhen'in ise ilk Türkiye Kupası maçına çıkacağı tahmin ediliyor. Oğuzhan Aksu'nun düdüğüyle başlayacak mücadelede başkent ekibi ise güçlü rakibi karşısında sürpriz yaparak Konyaspor'un ardından yarı finale yükselen 2. takım olmak için yarışacak. İşte Galatasaray- Natura Dünyası Gençlerbirliği maçının ayrıntıları ve son dakika gelişmeleri!

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 18:28
Türkiye Kupası'nda son şampiyon unvanıyla yoluna devam eden Galatasaray, yarı final bileti için sahaya çıkıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisini düşünerek bu maçta geniş çaplı bir rotasyona gitmesi beklenirken sahasında oynadığı son 13 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-kırmızılı ekip, güçlü taraftar desteğiyle maçı erkenden almayı hedefliyor. Liverpool maçında sakatlanan Osimhen'in de ilk Türkiye Kupası maçına çıkması beklenirken konuk ekip Natura Dünyası Gençlerbirliği ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde koşacak. Kupa serüveninde B Grubu'nu başarıyla geçerek çeyrek finale adını yazdıran konuk takım, bir yandan ligde kalma mücadelesi verirken kupa maçlarında da dirençli bir görüntü çiziyor. İşte Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçının detayları!

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali kapsamındaki Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı, 22 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Tek maç eleme usulüne göre oynanan ve kaybedenin kupa hayallerine veda edeceği mücadele saat 20.30'da başlayacak.

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Türkiye Kupası kapsamındaki Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı, ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE | ATV

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Kaan, Eren, Lemina, Nhaga, Sane, Yunus, Lang, Icardi

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Fıratcan, Thalisson, Goutas, Hanousek, Bashiru, Göktan, Metehan, Koita, Tongya

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Ziraat Türkiye Kupası yayın haklarını elinde bulunduran Turkuvaz Medya, bu kritik maçı futbolseverlerle şifresiz buluşturuyor.

GALATASARAY-MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçının hakemi Oğuzhan Aksu oldu. Aksu'nun yadımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Kerem Aksoy üstlenecek. Mücadelenin VAR koltuğunda Eren Özyemişcioğlu otururken AVAR hakemi görevini ise Mehmet Salim Mazlum yerine getirecek.

CİMBOM 5'TE 5 YAPTI

İki takım, bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, son maçlarda G.Saray'ın üstünlüğü göze çarpıyor. Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği ile oynadığı son 5 resmi karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Cimbom bunlara bir yenisini daha eklemek istiyor.

TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL | G.SARAY-G.BİRLİĞİ MAÇI CANLI

BURUK'TAN DERBİ ÖNLEMİ

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, G.Birliği maçı öncesinde takımda bazı isimleri dinlendirecek. Başarılı çalıştırıcı, hafta sonunda oynanacak olan zorlu F.Bahçe derbisini düşünerek bazı isimleri kulübeye çekecek. Uğurcan, Barış, Sane, Sanchez ve Abdülkerim gibi isimler derbi için dinlendirilecek.

KUPADA 10 MAÇTIR FİRE VERMİYOR

G.Saray, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 10 maçta yenilmedi. Son şampiyon G.Saray, 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilmişti. Bundan sonra sahaya çıktığı 10 maçın 8'sini kazandı, 2 kez berabere kaldı.

