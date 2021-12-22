Haberler İtalya Serie A Inter 1-0 Torino (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Hakan Çalhanoğlu'lu Inter tek golle kazandı

Inter 1-0 Torino (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Hakan Çalhanoğlu'lu Inter tek golle kazandı

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Inter sahasında Torino'yu Denzel Dumfries'in tek golüyle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 69 dakika sahada kaldı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 01:23
Inter 1-0 Torino (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Hakan Çalhanoğlu'lu Inter tek golle kazandı

Serie A'nın 19. haftasında Inter ile Torino kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, rakibini 30. dakikada Denzel Dumfries'in attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

HAKAN 69 DAKİKA OYNADI

Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 69 dakika sahada kaldı.

Inter bu sonuçla puanını 46'ya çıkararak zirvedeki yerini korudu. Bu sezonki 8. yenilgisini alan Torino ise 25 puanda kaldı.

Serie A'nın 20. haftasında Inter, 6 Ocak Perşembe günü TSİ 14.30'da Bologna deplasmanına konuk olacak. Torino ise aynı gün TSİ 18.30'da deplasmanda Atalanta ile karşılaşacak.

DİĞER
Son dakika: Vitor Pereira sonrası Fenerbahçe’nin ilk adayları arasındaydı! Mesut Özil’in eski hocasından yanıt geldi…
Bala Hatun’un duaları karşılıksız kalmadı! Kuruluş Osman 77. bölüm fragmanı nefes kesti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor