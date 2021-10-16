Lazio - Inter: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Lazio ile Inter, Olimpico'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Lazio 3-1'lik skorla galip tamamladı.

Inter, 12. dakikada Ivan Perisic'in penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, Lazio, 64'te Ciro Immobile'nin penaltısıyla bu gole yanıt verdi: 1-1. .

81. dakikada Felipe Anderson ve 90. dakikada Sergej Milinkovic-Savic Lazio'ya galibiyeti getiren golleri kaydettiler.

Lazio, eski teknik direktörü Simone Inzaghi'yi mağlup ederek ligde puanını 14'e yükseltti. Inter ise bu sezon ilk kez yenilerek 14 puanda kaldı.

Lazio, bir sonraki maçında Verona'ya konuk olacak. Inter ise sahasında Juventus'u ağırlayacak.