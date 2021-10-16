Haberler İtalya Serie A Lazio - Inter: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Lazio - Inter: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 8. haftasındaki dev buluşmada Lazio, sahasında Inter'i 3-1 mağlup etti. Ev sahibine üç puanı getiren golleri Immobile (pen.), Felipe Anderson ve Milinkovic-Savic kaydetti. Inter bu sonuçla ligdeki ilk yenilgisini aldı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2021 Cumartesi 21:24
Lazio - Inter: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Lazio ile Inter, Olimpico'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Lazio 3-1'lik skorla galip tamamladı.

Inter, 12. dakikada Ivan Perisic'in penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, Lazio, 64'te Ciro Immobile'nin penaltısıyla bu gole yanıt verdi: 1-1. .

81. dakikada Felipe Anderson ve 90. dakikada Sergej Milinkovic-Savic Lazio'ya galibiyeti getiren golleri kaydettiler.

Lazio, eski teknik direktörü Simone Inzaghi'yi mağlup ederek ligde puanını 14'e yükseltti. Inter ise bu sezon ilk kez yenilerek 14 puanda kaldı.

Lazio, bir sonraki maçında Verona'ya konuk olacak. Inter ise sahasında Juventus'u ağırlayacak.

SON DAKİKA