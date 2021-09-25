Spezia Milan 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 6. hafta mücadelesinde Spezia ile Milan kozlarını paylaştı. Alberto Picco Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan Milan 3 puanın sahibi oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Daniel Maldini ile 86'da Brahim Diaz attı. Spezia'nın tek golü 80. dakikada Daniele Verdi'den geldi.

PAOLO MALDINI'NIN OĞLU SİFTAH YAPTI!

Paolo Maldini'nin oğlu Daniel Maldini, Serie A'da Milan formasıyla ilk kez 11'de forma giydi, ilk kez gol attı.

Alınan bu sonucun ardından Spezia 4 puanda kaldı. Milan ise 16 puana yükseldi ve yenilmezlik serisini devam ettirdi.

7. haftada Spezia, Hellas Verona ile deplasmanda karşılaşacak. Milan ise Atalanta'ya konuk olacak.