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Son dakika spor haberleri: 'un yeni teknik direktörü oldu!

devi 'un yeni teknik direktörü belli oldu. ile yollarını ayıran ekibi, 2 yıl aranın ardından 'yi takımın başına getirdi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 16:23 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 16:44
Son dakika spor haberleri: Juventus'un yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri oldu!

'ta teknik direktör ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca resmen açıklandı. ekibi, teknik direktörlük görevine iki sezon aradan sonra yeniden 'yi getirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten "Evine hoş geldin Max" başlığıyla yapılan açıklamada, 54 yaşındaki teknik adamın çok iyi bildiği ve sevdiği Juventus'un başına tekrar geçtiği, birlikte yeni hedeflere doğru bir yolculuğa başlandığı belirtildi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Allegri, yıllık 8,5 milyon ile 9 milyon avro arasında bir ücret karşılığı Juventus'la 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Allegri, Juventus'ta görev aldığı ilk döneminde önemli başarılara imza atmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, 2014-2019 arasında siyah-beyazlı ekiple 5 lig şampiyonluğu, 4 İtalya Kupası ve 2 İtalya Süper Kupa zaferi yaşamış, 2015 ile 2017 yıllarında ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar yükselmişti.

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