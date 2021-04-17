Haberler İtalya Serie A Son dakika spor haberleri: İtalyanlar duyurdu! Hakan Çalhanoğlu için flaş transfer iddiası!

Son dakika spor haberleri: İtalyanlar duyurdu! için flaş transfer iddiası!

basını, ile sözleşme uzatma konusunda sorunlar yaşayan için devi Paris Saint-Germain’in devreye girdiğini yazdı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 12:42
Son dakika spor haberleri: İtalyanlar duyurdu! Hakan Çalhanoğlu için flaş transfer iddiası!

ekiplerinden 'da forma giyen ve haziran ayında sözleşmesi bitecek olan milli yıldız 'nun ismi dev kulüplerle anılmaya devam ediyor. Milan ile sözleşme yenileme konusunda görüşmelerini sürdüren Çalhanoğlu'nun, kulübün teklif ettiği sözleşme ile menajerinin istediği arasında 1 milyon Euro civarında bir fark olduğu öğrenildi. basını, , ve gibi dev kulüplerin peşinde olduğu Çalhanoğlu ile şimdi de Paris Saint-Germain'in temasta olduğunu yazdı.

30 Haziran'da Milan ile mukavelesi bitecek olan 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 35 maçta 7 gol, 11 de asist kaydetti.

SON DAKİKA