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Son dakika spor haberleri: transferinde flaş gelişme! ...

'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 'yla flaş bir transfer gelişmesi daha yaşandı. Çizme basını, ismi 'la da anılan milli futbolcuya , ve 'in talip olduğunu yazdı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 16:41 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 16:46
Son dakika spor haberleri: Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

ekibi 'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan , 'da transferin gözde ismi haline geldi.

basını, Hakan Çalhanoğlu ile Milan arasında uzun süredir devam eden yeni sözleşme görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığını ve milli futbolcunun sezon sonunda ekibinden ayrılacağını yazdı.

'da yer alan habere göre; yıllık 5 milyon euro isteyen Hakan Çalhanoğlu'na Milan'ın son cevabı 4 milyon euro oldu. İki taraf da bu rakamların son nokta olduğunu iletirken, bunun üzerine görüşmeler yarıda kaldı.

JUVENTUS, CHELSEA VE ARSENAL DEVREDE

Haberin detayında, Hakan Çalhanoğlu'na , ve 'den gelen teklifler olduğu belirtildi. Juventus'un, Hakan Çalhanoğlu için en istekli kulüp olduğu ancak Arsenal ve Chelsea'nin de Türk milli yıldız için tekliflerini ilettiği bilgisi verildi. En yüksek maaş teklifini ise Juventus'un önerdiğinin altı çizildi.

G.SARAY'LA DA İSMİ ANILIYOR

Milan'dan ayrılmaya karar veren Hakan Çalhanoğlu'nun ismi son dönemde 'la da anılmaya başlandı. Milli futbolcu Galatasaraylı olduğunu her platformda dile getirmesi transferin gerçekleşme ihtimalini artırdığı ifade ediliyor.

MILAN, 23.3 MİLYON EURO ÖDEDİ

2017 yazında 23.3 milyon euro bonservis karşılığı 'den Milan'a transfer olan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Milan formasıyla 33 maçta forma giydi ve 7 gol atıp 11 asist yaptı.

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