Son dakika spor haberleri: Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

İtalya Serie A ekibi Milan'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu, Avrupa'da transferin gözde ismi haline geldi.

İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu ile Milan arasında uzun süredir devam eden yeni sözleşme görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığını ve milli futbolcunun sezon sonunda Milano ekibinden ayrılacağını yazdı.

Sky Sports Italia'da yer alan habere göre; yıllık 5 milyon euro isteyen Hakan Çalhanoğlu'na Milan'ın son cevabı 4 milyon euro oldu. İki taraf da bu rakamların son nokta olduğunu iletirken, bunun üzerine görüşmeler yarıda kaldı.

JUVENTUS, CHELSEA VE ARSENAL DEVREDE

Haberin detayında, Hakan Çalhanoğlu'na Juventus, Arsenal ve Chelsea'den gelen teklifler olduğu belirtildi. Juventus'un, Hakan Çalhanoğlu için en istekli kulüp olduğu ancak Arsenal ve Chelsea'nin de Türk milli yıldız için tekliflerini ilettiği bilgisi verildi. En yüksek maaş teklifini ise Juventus'un önerdiğinin altı çizildi.

G.SARAY'LA DA İSMİ ANILIYOR

Milan'dan ayrılmaya karar veren Hakan Çalhanoğlu'nun ismi son dönemde Galatasaray'la da anılmaya başlandı. Milli futbolcu Galatasaraylı olduğunu her platformda dile getirmesi transferin gerçekleşme ihtimalini artırdığı ifade ediliyor.

MILAN, 23.3 MİLYON EURO ÖDEDİ

2017 yazında 23.3 milyon euro bonservis karşılığı Leverkusen'den Milan'a transfer olan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Milan formasıyla 33 maçta forma giydi ve 7 gol atıp 11 asist yaptı.