Haberler İtalya Serie A Dev takas

Dev takas

Inter ile Chelsea, Eriksen- takasında anlaşmak üzere. İmzalar atılırsa transfer olacak. İnter, Ada ekibine artı 20 milyon euro ödeyecek.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 22:28 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Dev takas
Avrupa futbolu yaz aylarında dev bir takasa hazırlanıyor. 'ye, ise artı 20 milyon euro'ya 'ya gidebilir. Serie A macerası istediği gibi devam etmeyen Danimarkalı yıldız Christian Eriksen, Ada'ya geri gönüyor. İtalya sitesi Calciomercatoweb'de yer alan habere göre; İnter ile Chelsea'nin Jorginho- Eriksen takasında anlaşmak üzere olduğu öne sürüldü. Ayrıca iki futbolcunun da transfere yeşil ışık yaktığı detayı da paylaşıldı.

2018'DEN BERİ TAKIMDA
Bir başka detayda da geçen sezon devre arasında Tottenham'dan 27 milyon euro'ya İnter'e transfer olan Eriksen'in piyasa değerinin Jorginho'dan düşük olması sebebiyle İnter'in Londra ekibine bir miktar para vereceği kaydedildi. Bu rakamın da 20 milyon euro civarında olacağı ön görüldü. 29 yaşındaki ön libero Jorginho, 2018 yılında geldiği Chelsea'de 120 maçta 15 gol, 3 asistle mücadele etti. 28 yaşındaki orta saha Eriksen ise İnter'de 44 karşılaşmada 5 gol, 3 asist üretti.

Eriksen'in piyasa değeri 35, Jorginho'nun ise 50 milyon euro civarında.
SON DAKİKA