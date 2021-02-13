2018'DEN BERİ TAKIMDA
Bir başka detayda da geçen sezon devre arasında Tottenham'dan 27 milyon euro'ya İnter'e transfer olan Eriksen'in piyasa değerinin Jorginho'dan düşük olması sebebiyle İnter'in Londra ekibine bir miktar para vereceği kaydedildi. Bu rakamın da 20 milyon euro civarında olacağı ön görüldü. 29 yaşındaki ön libero Jorginho, 2018 yılında geldiği Chelsea'de 120 maçta 15 gol, 3 asistle mücadele etti. 28 yaşındaki orta saha Eriksen ise İnter'de 44 karşılaşmada 5 gol, 3 asist üretti.
Eriksen'in piyasa değeri 35, Jorginho'nun ise 50 milyon euro civarında.