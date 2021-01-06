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için devrede! Teklif 45 milyon sterlin..

İtalya ekiplerinden 'ta forma giyen milli futbolcu 'a devi talip oldu. Jurgen Klopp'un takımı 22 yaşındaki milli futbolcu için 45 milyon sterlin tekllif etti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 15:54
Merih Demiral için Liverpool devrede! Teklif 45 milyon sterlin..

ekibi 'un 'ta forma giyen milli yıldız için 45 milyon sterlinlik teklifte bulunacağı iddia edildi.

'de maç fazlasıyla lider durumda bulunan Liverpool'un 22 yaşındaki milli futbolcu Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. İddialara göre Liverpool başarılı savunmacı için 45 milyon sterlinlik bir teklifle 'un kapısını çalacak.

Juventus'un ise Merih için gelecek tekliflere sıcak bakmadığı ve futbolcunun takımda kalmasından yana olduğu ifade ediliyor.

Merih Demiral, bu sezon Juventus formasıyla 3'ü , 6'sı olmak üzere toplam 9 resmi maçta sahaya çıktı.

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