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09 Ağustos 2020, Pazar
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Rekortmen Ronaldo

Rekortmen Ronaldo

tarihine adını altın harflerle yazdıran rekorlara doymuyor. 'nde 'u 2-1 yense de elenen 'ta fileleri sarstı. Bu sezonki gol sayısını 37'ye yükselten Portekizli, 'in 1933-1934 sezonundan beri elinde tuttuğu rekoru kırdı.

tarihine adını altın harflerle yazdıran rekorlara doymuyor. 'nde 'u 2-1 yense de elenen 'ta fileleri sarstı. Bu sezonki gol sayısını 37'ye yükselten Portekizli, 'in 1933-1934 sezonundan beri elinde tuttuğu rekoru kırdı ve bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu. 35'lik yıldız Devler Ligi'ndeki gol sayısını da 130 yaptı.

SENEYE DE KALIYOR
Ronaldo Şampiyonlar Ligi'nin en çok gol atan futbolcusu konumunda bulunuyor. Juventus Başkanı Andrea Agnelli "Cristiano, bizimle kalacak. Önümüzdeki sezonda da Juventus forması giyeceğinden eminim" diye konuştu. Portekizli yıldızın ismi son günlerde Fransız temsilcisi ile anılıyordu.

  1. 9.8.2020
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