Rekortmen Ronaldo

Futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Cristiano Ronaldo rekorlara doymuyor. Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'u 2-1 yense de elenen Juventus'ta fileleri CR7 sarstı. Bu sezonki gol sayısını 37'ye yükselten Portekizli, Felice Borel'in 1933-1934 sezonundan beri elinde tuttuğu rekoru kırdı ve bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu. 35'lik yıldız Devler Ligi'ndeki gol sayısını da 130 yaptı.

SENEYE DE KALIYOR

Ronaldo Şampiyonlar Ligi'nin en çok gol atan futbolcusu konumunda bulunuyor. Juventus Başkanı Andrea Agnelli "Cristiano, bizimle kalacak. Önümüzdeki sezonda da Juventus forması giyeceğinden eminim" diye konuştu. Portekizli yıldızın ismi son günlerde Fransız temsilcisi PSG ile anılıyordu.