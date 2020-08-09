Rekortmen Ronaldo
Futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Cristiano Ronaldo rekorlara doymuyor. Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'u 2-1 yense de elenen Juventus'ta fileleri CR7 sarstı. Bu sezonki gol sayısını 37'ye yükselten Portekizli, Felice Borel'in 1933-1934 sezonundan beri elinde tuttuğu rekoru kırdı.
Futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Cristiano Ronaldo rekorlara doymuyor. Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'u 2-1 yense de elenen Juventus'ta fileleri CR7 sarstı. Bu sezonki gol sayısını 37'ye yükselten Portekizli, Felice Borel'in 1933-1934 sezonundan beri elinde tuttuğu rekoru kırdı ve bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu. 35'lik yıldız Devler Ligi'ndeki gol sayısını da 130 yaptı.
SENEYE DE KALIYOR
Ronaldo Şampiyonlar Ligi'nin en çok gol atan futbolcusu konumunda bulunuyor. Juventus Başkanı Andrea Agnelli "Cristiano, bizimle kalacak. Önümüzdeki sezonda da Juventus forması giyeceğinden eminim" diye konuştu. Portekizli yıldızın ismi son günlerde Fransız temsilcisi PSG ile anılıyordu.
- 9.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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