Fiorentina-Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 32. hafta mücadelesinde 35 puanla 13. sırada yer alan Fiorentina ile 43 puanla 9. sırada yer alan Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Fiorentina'da Christian Kouamé, Marco Benassi ve Joseph Alfred Duncan sakatlıkları sebebiyle maçta oynayamayacak.Hellas Verona'da ise eksik bulunmuyor.

FIORENTINA-HELLAS VERONA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fiorentina-Hellas Verona maçı saat 20:30'da Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.