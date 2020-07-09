Hellas Verona-Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A'nın 31. haftasında Hellas Verona, evinde Inter'i ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Hellas Verona-Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A'nın 31. haftasında Hellas Verona ile Inter karşı karşıya geliyor. Sıralamadaki yerini Atalanya'ya kaptıran Inter, Hellas Verona karşısında mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Hellas Verona'da maç öncesi eksik bulunmuyor. Inter'de ise Stefano Sensi, Matías Vecino, Nicolò Barella, Victor Moses, Alessandro Bastoni ve Danilo D'Ambrosio bu akşam maçta forma giyemeyecek.
HELLAS VERONA-INTER MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Hellas Verona-Inter maçı 22:45'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.
- 09.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hellas Verona-Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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