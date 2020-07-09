Hellas Verona-Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Hellas Verona-Inter maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hellas Verona-Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 31. haftasında , evinde 'i ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Hellas Verona-Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 31. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Sıralamadaki yerini Atalanya'ya kaptıran Inter, Hellas Verona karşısında mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Hellas Verona'da maç öncesi eksik bulunmuyor. Inter'de ise Stefano Sensi, Matías Vecino, Nicolò Barella, Victor Moses, Alessandro Bastoni ve Danilo D'Ambrosio bu akşam maçta forma giyemeyecek.

HELLAS VERONA-INTER MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hellas Verona-Inter maçı 22:45'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

  1. 09.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hellas Verona-Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA