İtalya Serie A'nın 31. haftasında Torino, evinde Brescia'yı konuk ediyor. Futbolseverler müsabaka öncesi detayları araştırıyor. Maçın yayın saati ve kanalı da araştırılan konular arasında yerini alıyor. Peki, Torino-Brescia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Torino ile Brescia karşı karşıya geliyor. Torino'da Daniele Baselli ve Armando Izzo bu akşam oynanacak mücadelede forma giyemeyecek. Brescia'da ise Jhon Chancellor, Andrea Cistana ve Dimitri Bisoli maçta forma giyemeyecek.
TORINO-BRESCIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Torino-Brescia maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports max 2'de canlı yayınlanacak.
- 08.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Torino-Brescia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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