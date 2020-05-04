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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Corona virüsü tedavisi görüyordu! 'tan flaş Dybala açıklaması

Corona virüsü tedavisi görüyordu! Juventus'tan flaş Dybala açıklaması

Yaklaşık 1.5 ay önce yakalandığı corona virüsü nedeniyle tedavi gören Arjantinli yıldız 'ya kulübü 'tan iyi haber geldi. İtalyan ekibi, yıldız futbolcunun sözleşmesini uzatıyor.

Spor Direktörü , Arjantinli yıldız 'nın sözleşmesini uzatmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Yaklaşık 1.5 aydır corona virüsü tedavisi gören Dybala'ya sevindirici haber kulübü Juventus'tan geldi. İtalyan ekibinin sportif direktörü Fabio Paratici, Sky Sport'a yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak istediklerini söyledi. Paratici, "Paulo Dybala'nın sözleşmesini uzatmak için çalışıyoruz. Onu yıllarca Juventus'un bir parçası olarak görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu sezon 34 maçta 13 gol, 12 asist ile takımına sağlayan başarılı futbolcuyla Manchester United ve Tottenham'ın da ilgilendiği konuşuluyor.

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  1. 04.05.2020
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