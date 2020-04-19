Cristiano Ronaldo pijamaya servet yatırdı!
İtalyan ekibi Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada yine gündem oldu. Tecrübeli futbolcu bu kez de giydiği pijama takımının fiyatıyla sosyal medyayı salladı.
İtalya Serie A takımlarından Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo yine sosyal medyayı sallamayı başardı.
Ronaldo, corona virüsü nedeniyle evde ailesiyle birlikte vakit geçiriyor. Sporunu yaparken gündelik yaşantısını da sosyal medyadan paylaşıyor. Yıldız oyuncunun çocuğuna yemek yedirirken üzerinde görünen pijaması olay oldu.
İspanyol gazetesi Mundo Deportivo, Portekizli yıldız Ronaldo'nun giydiği pijama ve diğer aksesuarların toplam değerinin yaklaşık 3 bin Euro olduğunu yazdı. Ronaldo'nun Dior pijamasının fiyatı 2 bin 40 Euro, Givenchy tişörtünün 500 Euro, Docd Gabbana terliklerinin ise 400 Euro olduğu belirtiliyor...
- 19.04.2020
- Güncelleme: 19.04.2020 09:42
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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