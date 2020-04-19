Cristiano Ronaldo pijamaya servet yatırdı! - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
19 Nisan 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Pijamaya servet yatırdı! Sosyal medyada gündem oldu

pijamaya servet yatırdı!

Cristiano Ronaldo pijamaya servet yatırdı!

İtalyan ekibi 'un Portekizli yıldızı , corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada yine gündem oldu. Tecrübeli futbolcu bu kez de giydiği pijama takımının fiyatıyla sosyal medyayı salladı.

İtalya Serie A takımlarından 'un Portekizli yıldızı Ronaldo yine sosyal medyayı sallamayı başardı.

Ronaldo, corona virüsü nedeniyle evde ailesiyle birlikte vakit geçiriyor. Sporunu yaparken gündelik yaşantısını da sosyal medyadan paylaşıyor. Yıldız oyuncunun çocuğuna yemek yedirirken üzerinde görünen pijaması olay oldu.

İspanyol gazetesi Mundo Deportivo, Portekizli yıldız Ronaldo'nun giydiği pijama ve diğer aksesuarların toplam değerinin yaklaşık 3 bin Euro olduğunu yazdı. Ronaldo'nun Dior pijamasının fiyatı 2 bin 40 Euro, Givenchy tişörtünün 500 Euro, Docd Gabbana terliklerinin ise 400 Euro olduğu belirtiliyor...

haberin devamı

  1. 19.04.2020
  2. Güncelleme: 19.04.2020 09:42
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cristiano Ronaldo pijamaya servet yatırdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA