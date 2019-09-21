MAÇ SONUCU Juventus 2-1 Hellas Verona ÖZET - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
21 Eylül 2019, Cumartesi
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Haberler İtalya Serie A Haberleri MAÇ SONUCU Juventus 2-1 Hellas Verona ÖZET

2-1

MAÇ SONUCU Juventus 2-1 Hellas Verona ÖZET

Milli futbolcu 'ın ilk 11'de başladığı müsabakada , sahasında 'yı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla mağlup etti.

Serie A'nın 4. haftasında , Allianz Arena'da ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 1-1 berabere sona eren müsabakayı siyah-beyazlılar 2-1 kazandı.

Torino ekibinin gollerini 31. dakikada , 49. dakikada (penaltıdan) kaydetti. Verona'nın tek golünü ise 20. dakikada Miguel Veloso attı.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu ilk kez 11'de yer aldı ve 90 dakika sahada kaldı. Merih maçın 20. dakikasında penaltı yaptırdı. Samuel Di Carmine'nın kullandığı penaltı vuruşunda top direkten döndü.

Bu sonucun ardından Maurizio Sarri'nin öğrencileri puanını 10'a çıkarırken, Verona ise 4 puanda kaldı.

  1. 21.09.2019
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