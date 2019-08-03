Hellas Verona Balotelli'ye teklifini iletti
Olympique Marsilya'dan ayrıldığından beri kulüpsüz olan ve zaman zaman adı Türk takımlarıyla anılan Mario Balotelli için teklif hazırlayan son kulüp Serie A'ya yeni yükselen Hellas Verona oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransız ekibi Marsilya'dan ayrıldığından beri kulüpsüz olan Mario Balotelli'nin yeni sezonda oynayacağı kulüp merakla beklenirken, golcü oyuncuyla ilgili son iddia İtalya'dan geldi. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre İtalyan oyuncunun menajeri Mino Raiola, Serie A'ya yeni yükselen Hellas Verona'nın getirdiği dikkat çekici teklifi değerlendiriyor.
Öte yandan yıldız futbolcunun transferindeki en büyük engel, Hellas Verona taraftarı olacak gibi. Golcü isim Verona'nın sahasında oynadığı hemen her maçta ırkçı tezahüratlara maruz kalmıştı. Balotelli konuyla ilgili 2010 yılında yaptığı açıklamada, "Verona'ya ne zaman gelsem, git gide bu taraftarlardan nefret ettiğimi fark ediyorum" demişti.
"BALOTELLI PARAYI SEVİYOR"
Balotelli'nin eski ve her fırsatta bir gün mutlaka oynamak istediği takım olarak açıkladığı Brescia, yıldız ismin transferine olumsuz yanıt verdi. Kulüp başkanı Massimo Cellino yaptığı açıklamada, "Balotelli'yi seviyorum ama o para istiyor sevgi değil" diyerek oyuncunun sağlam bir sözleşme istediğine vurgu yaptı.
- 03.08.2019
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
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‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
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