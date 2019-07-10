Balotelli başını yine belaya soktu
Olympique Marsilya'dan ayrıldıktan sonra henüz bir kulüple anlaşma sağlamayan Mario Balotelli, tatilini geçirdiği İtalya'nın Napoli kentinde ilginç bir olayla gündeme geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa Ligue 1 takımlarından Olympique Marsilya ile sözleşmesi sona erdikten sonra kulüpsüz kalan ve adı Türk kulüpleriyle de anılan Mario Balotelli ilginç bir olayla gündemi meşgul ediyor.
Tatilini İtalya'nın Napoli kentinde sürdüren yıldız futbolcu, burada bir restoranda çalışan bir garsonla motoruyla denize atlaması konusunda iddiaya girdi. Balotelli, denize atlayan garsona 2 bin Euro nakit verdi. Çevredekiler de bu anları anbean kameralara kaydetti.
SORUŞTURMA AÇILDI
Balotelli'nin bu hareketi oyuncuya pahalıya mal oldu. Daha önce de sıkça saha dışı olaylarla gündeme gelen golcü isim için Çevre Bakanlığı harekete geçti. İtalyan yıldızın çevreye karşı işlenen suçlar kapsamında "teşvik edici hareket" nedeniyle hakkında soruşturma açıkladı.
- 10.07.2019
- Güncelleme: 10.07.2019 14:27
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
Balotelli başını yine belaya soktu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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