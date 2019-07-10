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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Balotelli başını yine belaya soktu

Balotelli başını yine belaya soktu

'dan ayrıldıktan sonra henüz bir kulüple anlaşma sağlamayan , tatilini geçirdiği 'nın kentinde ilginç bir olayla gündeme geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 takımlarından ile sözleşmesi sona erdikten sonra kulüpsüz kalan ve adı Türk kulüpleriyle de anılan ilginç bir olayla gündemi meşgul ediyor.

Tatilini 'nın kentinde sürdüren yıldız futbolcu, burada bir restoranda çalışan bir garsonla motoruyla denize atlaması konusunda iddiaya girdi. Balotelli, denize atlayan garsona 2 bin Euro nakit verdi. Çevredekiler de bu anları anbean kameralara kaydetti.

SORUŞTURMA AÇILDI

Balotelli'nin bu hareketi oyuncuya pahalıya mal oldu. Daha önce de sıkça saha dışı olaylarla gündeme gelen golcü isim için Çevre Bakanlığı harekete geçti. İtalyan yıldızın çevreye karşı işlenen suçlar kapsamında "teşvik edici hareket" nedeniyle hakkında soruşturma açıkladı.

Ne yaptın Balotelli!

  1. 10.07.2019
  2. Güncelleme: 10.07.2019 14:27
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