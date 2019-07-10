Balotelli başını yine belaya soktu

Fransa Ligue 1 takımlarından Olympique Marsilya ile sözleşmesi sona erdikten sonra kulüpsüz kalan ve adı Türk kulüpleriyle de anılan Mario Balotelli ilginç bir olayla gündemi meşgul ediyor.

Tatilini İtalya'nın Napoli kentinde sürdüren yıldız futbolcu, burada bir restoranda çalışan bir garsonla motoruyla denize atlaması konusunda iddiaya girdi. Balotelli, denize atlayan garsona 2 bin Euro nakit verdi. Çevredekiler de bu anları anbean kameralara kaydetti.

SORUŞTURMA AÇILDI

Balotelli'nin bu hareketi oyuncuya pahalıya mal oldu. Daha önce de sıkça saha dışı olaylarla gündeme gelen golcü isim için Çevre Bakanlığı harekete geçti. İtalyan yıldızın çevreye karşı işlenen suçlar kapsamında "teşvik edici hareket" nedeniyle hakkında soruşturma açıkladı.