Aktüel haberler (09.07.19)



MADRİD'DEN ÇILGIN TEKLİF

Avrupa? transfer piyasasında uzun süredir konuşulan isimlerden biri Paul Pogba... Birçok kulübün listesinde yer alan Fransız futbolcu için Real Madrid, tüm şartları zorlamaya devam ediyor. Daha önce yıldız oyuncunun transferinde M.United'a 80 milyon euro artı Bale'ı takas olarak öneren İspanyol ekibi, bu kez teklifini artırdı. Madrid, 26 yaşındaki futbolcu için 150 milyon euro'yu gözden çıkardı.

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NEYMAR ARTIK SATILIK!

PSG'de mutsuz olan Neymar için karar verildi. Fransız ekibinin sportif direktörü Leonardo, Brezilyalı'yı satacaklarını söyledi. Fransa'dan ayrılmak isteyen Sambacı için Barcelona ile anlaşamayan PSG, uygun bir teklif gelmesi halinde Neymar'ın satışına onay verecek.



DEVLER GERİ SAYIMDA

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Dünya Şampiyonası öncesi Milli Takım'la ilgili konuştu. Turnuvaya hazır gideceklerini belirten Türkoğlu "Güzel bir atmosfer içerisindeyiz. İyi sonuçlara imza atacağız" dedi.



CİTY GÖZÜNÜ KARARTTI

Manchester city, yeni sezon kadrosu için düğmeye bastı. sağ beke takviye yapmayı planlayan ingiliz ekibinin juventus'un yıldızı cancelo için çılgın bir teklif yaptığı öğrenildi. city'nin cancelo transferinde 55 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.



MERİH'TEN MUTLUSU YOK

Juventus'a transfer olan milli futbolcu Merih Demiral, İtalya macerası öncesi kısa ve net konuştu: "İtalya'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğim.Bana inanları mahcup etmeyeceğim. Bir an önce idmanlara başlamak istiyorum."



MISIR'DA BÜYÜK HEYECAN

Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün iki maçla başlayacak. Mısır'ın başkenti Kahire'de oynanacak karşılaşmalarda Senegal ile Benin 19.00, Nijerya ile Güney Afrika ise 22.00'de kozlarını paylaşacak. Maçlar DSmart'tan yayınlanacak.



GRİEZMANN ORTADA KALDI

Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından Atletico Madrid'e veda eden Antoine Griezmann açıkta kaldı! Barcelona'nın serbest kalma bedelini zamanında ödememesinden dolayı Griezmann'ın satışı gerçekleşmedi.