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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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haberler (09.07.19)

Aktüel haberler (09.07.19)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporundaki önemli gelişmeler...


MADRİD'DEN ÇILGIN TEKLİF
Avrupa? piyasasında uzun süredir konuşulan isimlerden biri ... Birçok kulübün listesinde yer alan Fransız futbolcu için , tüm şartları zorlamaya devam ediyor. Daha önce yıldız oyuncunun transferinde M.United'a 80 milyon euro artı Bale'ı takas olarak öneren İspanyol ekibi, bu kez teklifini artırdı. Madrid, 26 yaşındaki futbolcu için 150 milyon euro'yu gözden çıkardı.
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NEYMAR ARTIK SATILIK!
'de mutsuz olan için karar verildi. Fransız ekibinin sportif direktörü Leonardo, Brezilyalı'yı satacaklarını söyledi. 'dan ayrılmak isteyen Sambacı için ile anlaşamayan PSG, uygun bir teklif gelmesi halinde Neymar'ın satışına onay verecek.

DEVLER GERİ SAYIMDA
Basketbol Federasyonu Başkanı , Dünya Şampiyonası öncesi 'la ilgili konuştu. Turnuvaya hazır gideceklerini belirten Türkoğlu "Güzel bir atmosfer içerisindeyiz. İyi sonuçlara imza atacağız" dedi.

CİTY GÖZÜNÜ KARARTTI
Manchester city, yeni sezon kadrosu için düğmeye bastı. sağ beke takviye yapmayı planlayan ingiliz ekibinin 'un yıldızı cancelo için çılgın bir teklif yaptığı öğrenildi. city'nin cancelo transferinde 55 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

MERİH'TEN MUTLUSU YOK
Juventus'a transfer olan milli futbolcu Merih Demiral, macerası öncesi kısa ve net konuştu: "İtalya'da 'yi en iyi şekilde temsil edeceğim.Bana inanları mahcup etmeyeceğim. Bir an önce idmanlara başlamak istiyorum."

MISIR'DA BÜYÜK HEYECAN
Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün iki maçla başlayacak. Mısır'ın başkenti Kahire'de oynanacak karşılaşmalarda Senegal ile Benin 19.00, ile ise 22.00'de kozlarını paylaşacak. Maçlar DSmart'tan yayınlanacak.

GRİEZMANN ORTADA KALDI
Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından 'e veda eden Antoine Griezmann açıkta kaldı! Barcelona'nın serbest kalma bedelini zamanında ödememesinden dolayı Griezmann'ın satışı gerçekleşmedi.

  1. 10.7.2019
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