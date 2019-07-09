Fenerbahçe'nin gözdesi ''müteahhit'' çıktı!

Fenerbahçe'nin transfer hedeflerinden yıldız futbolco Kolarov hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Aleksandar Kolarov'un futboldan kazandıı tüm parayı Belgrad'da inşaat sektörüne yatırdığı ortaya çıktı. İşte Sırp futbolcunun dikkat çeken yatırımı...
9 Temmuz 2019 Salı 19:17
Güncelleme: 09.07.2019 19:17
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Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Aleksandar Kolarov'un bilinmeyen bir yönü, Sırp gazetesi 'Alo' tarafından ortaya kondu.
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Gazetenin haberine göre Aleksandar Kolarov, alışılagelmişin dışında lüks bir hayat sürmüyor ve futboldan kazandığı tüm parayı inşaat sektörüne yatırıyor.
İşte gazetenin paylaştığı detaylar...
''Aleksandar Kolarov, yıldız bir futbolcudan bekleyeceğiniz aksine parasını lüks tatiller, şaşaalı bir yaşam için harcayan biri değildir. Ailesine çok bağlıdır ve onlarla zaman geçirmeyi sever.
İnşaat sektörüne çok büyük bir servet yatırdı ancak zamanla geri dönüş almaya başladı.
İşe tarihi apartmanları onarıp yeniden satarak başladı. Buradan kazandığı paralarla, birkaç yıl önce Vracar'da büyük bir arazi satın aldı.