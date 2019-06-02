Juventus Merih Demiral transferinde sona geldi
İtalyan temsilcisi Sassuolo forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, Juventus'a imza atmaya çok yakın. Ülke basınında yer alan habere göre 21 yaşındaki genç defans oyuncusu bonservisi alındıktan sonra kiralanacak. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Kadrosunda Cristiano Ronaldo ve Paulo Dybala gibi yıldız oyuncuları barındıran İtalya Serie A takımlarından Juventus, Sassuolo'da forma giyen genç futbolcu Merih Demiral'den vazgeçmiyor.
Siyah-beyazlı kulübün 21 yaşındaki milli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalaya yakın olduğu belirtilirken, genç defansın bonservis bedelinin ise 15 milyon euro civarında olması bekleniyor. Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberlere göre Merih Demiral, Juventus'a transfer olsa da eski takımı Sassuolo'ya bir yıl kiralanacak.
FENERBAHÇE ALTYAPISINDA YETİŞTİ
Fenerbahçe altyapısında yetişen ve oradan Portekiz ekibi Alcanenense'ye daha sonra da Sporting Lizbon'a transfer olan Merih Demiral geçtiğimiz sezon başında Süper Lig ekibi Alanyaspor'a katılmıştı. Buradan ocak ayı transfer döneminde Sassuolo'ya kiralanmış ardından İtalyan ekibi, 7 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak milli oyuncuyu kadrosuna katmıştı.
- 02.06.2019
- Güncelleme: 02.06.2019 11:03
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Mbaye Diagne formayı giydi!
Toplam 2
Yorum
Serdar akay R.madrid ten raul de tomas veya torino dan niang keşke şu 2 forvetten 1 ini kiralâyıp şu adamdan gs kurtulsa
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Mustafa Cengiz'den Fikret Orman'a sert yanıt
Toplam 2
Yorum
GERÇEKLER ACITIR GERÇEKLER ACITINCA GS NIN ZORUNA GITMIS
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Ece Ediz Avrupa şampiyonu
Toplam 1
Yorum
Hasan Özcan Helal olsun Ece Asude* MAŞALLAH.
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