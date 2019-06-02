Juventus Merih Demiral transferinde sona geldi

Kadrosunda Cristiano Ronaldo ve Paulo Dybala gibi yıldız oyuncuları barındıran İtalya Serie A takımlarından Juventus, Sassuolo'da forma giyen genç futbolcu Merih Demiral'den vazgeçmiyor.

Siyah-beyazlı kulübün 21 yaşındaki milli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalaya yakın olduğu belirtilirken, genç defansın bonservis bedelinin ise 15 milyon euro civarında olması bekleniyor. Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberlere göre Merih Demiral, Juventus'a transfer olsa da eski takımı Sassuolo'ya bir yıl kiralanacak.

FENERBAHÇE ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve oradan Portekiz ekibi Alcanenense'ye daha sonra da Sporting Lizbon'a transfer olan Merih Demiral geçtiğimiz sezon başında Süper Lig ekibi Alanyaspor'a katılmıştı. Buradan ocak ayı transfer döneminde Sassuolo'ya kiralanmış ardından İtalyan ekibi, 7 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak milli oyuncuyu kadrosuna katmıştı.