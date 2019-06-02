Juventus Merih Demiral transferinde sona geldi
02 Haziran 2019, Pazar
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transferinde sona geldi

Juventus Merih Demiral transferinde sona geldi

İtalyan temsilcisi Sassuolo forması giyen milli futbolcu , 'a imza atmaya çok yakın. Ülke basınında yer alan habere göre 21 yaşındaki genç defans oyuncusu bonservisi alındıktan sonra kiralanacak. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Kadrosunda Cristiano Ronaldo ve Paulo Dybala gibi yıldız oyuncuları barındıran İtalya Serie A takımlarından , Sassuolo'da forma giyen genç futbolcu 'den vazgeçmiyor.

Siyah-beyazlı kulübün 21 yaşındaki milli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalaya yakın olduğu belirtilirken, genç defansın bonservis bedelinin ise 15 milyon euro civarında olması bekleniyor. Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberlere göre Merih Demiral, Juventus'a transfer olsa da eski takımı Sassuolo'ya bir yıl kiralanacak.

FENERBAHÇE ALTYAPISINDA YETİŞTİ

altyapısında yetişen ve oradan Portekiz ekibi Alcanenense'ye daha sonra da 'a transfer olan Merih Demiral geçtiğimiz sezon başında ekibi 'a katılmıştı. Buradan ocak ayı transfer döneminde Sassuolo'ya kiralanmış ardından İtalyan ekibi, 7 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak milli oyuncuyu kadrosuna katmıştı.

  1. 02.06.2019
  2. Güncelleme: 02.06.2019 11:03
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