Neymar'a tecavüz suçlaması
Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Neymar, bir kadın tarafından tecavüzle suçlandı. Sao Paolo'da hakkında suç duyurusunda bulunulan yıldız oyuncunun babası ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada tecavüz iddialarını reddederken, bunun bir tuzak olduğunu ifade etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in rekor bedelle kadrosuna kattığı Neymar, son günlerde disiplinsiz tavırlarıyla gündeme geliyordu. Brezilya basınında yer alan habere göre yıldız futbolcu bu kez tecavüzle suçlanıyor.
Brezilyalı bir kadının mahkemeye başvurmasıyla ortaya çıkarılan olayda, Neymar'ın söz konusu kişiyle sosyal medya platformu olan Instagram'da tanıştığı ve olayın geçtiğimiz mayıs ayında Paris'te bir otel odasında gerçekleştiği bildirildi. Duygusal olarak yıkım yaşadığını söyleyen şikayetçi kadın, olaydan sonra korktuğunu ve bu nedenle aradan biraz zaman geçtikten sonra yargıya başvurduğunu söyledi.
BABASI 'TUZAK' DEDİ
Neymar bu haberler sonrası sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayınlayarak iddiaları tamamen reddetti. Yıldız oyuncunun babası da aynı şekilde iddiları kabul etmeyerek, ismi açıklanmayan kadını oğluna tuzak kurmakla suçladı.
- 02.06.2019
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Mbaye Diagne formayı giydi!
Toplam 2
Yorum
Serdar akay R.madrid ten raul de tomas veya torino dan niang keşke şu 2 forvetten 1 ini kiralâyıp şu adamdan gs kurtulsa
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Mustafa Cengiz'den Fikret Orman'a sert yanıt
Toplam 2
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GERÇEKLER ACITIR GERÇEKLER ACITINCA GS NIN ZORUNA GITMIS
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Ece Ediz Avrupa şampiyonu
Toplam 1
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Hasan Özcan Helal olsun Ece Asude* MAŞALLAH.
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