Neymar'a tecavüz suçlaması
02 Haziran 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Avrupa’dan Futbol Haberleri Neymar'a tecavüz suçlaması

'a tecavüz suçlaması

Neymar'a tecavüz suçlaması

Fransa Ligue 1 takımlarından Saint-Germain'de forma giyen Brezilyalı futbolcu , bir kadın tarafından tecavüzle suçlandı. Sao Paolo'da hakkında suç duyurusunda bulunulan yıldız oyuncunun babası ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada tecavüz iddialarını reddederken, bunun bir tuzak olduğunu ifade etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransız ekibi Saint-Germain'in rekor bedelle kadrosuna kattığı , son günlerde disiplinsiz tavırlarıyla gündeme geliyordu. basınında yer alan habere göre yıldız futbolcu bu kez tecavüzle suçlanıyor.

Brezilyalı bir kadının mahkemeye başvurmasıyla ortaya çıkarılan olayda, Neymar'ın söz konusu kişiyle sosyal medya platformu olan Instagram'da tanıştığı ve olayın geçtiğimiz mayıs ayında Paris'te bir otel odasında gerçekleştiği bildirildi. Duygusal olarak yıkım yaşadığını söyleyen şikayetçi kadın, olaydan sonra korktuğunu ve bu nedenle aradan biraz zaman geçtikten sonra yargıya başvurduğunu söyledi.

BABASI 'TUZAK' DEDİ

Neymar bu haberler sonrası sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayınlayarak iddiaları tamamen reddetti. Yıldız oyuncunun babası da aynı şekilde iddiları kabul etmeyerek, ismi açıklanmayan kadını oğluna tuzak kurmakla suçladı.

  1. 02.06.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Neymar'a tecavüz suçlaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN