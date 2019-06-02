İspanya yasta
Arsenal, Real Madrid, Sevilla gibi takımların formasını giyen 35 yaşındaki Reyes’in, trafik kazasında hayatını kaybetmesi futbol dünyasını sarstı.
Futbol dünyası dün gelen bir haberle adeta sarsıldı... Bir dönem İspanyol futboluna damga vuran Jose Antonio Reyes, Sevilla kentinin Utrera ilçesinde sabah saatlerinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 35 yaşındaki oyuncunun ölüm haberini yetiştiği kulüp olan Sevilla duyurdu.
'EN KÖTÜ HABER'
İspanyol ekibi Twitter hesabından, "Bundan daha kötü bir haber veremezdik. Altyapımızdan yetişen büyük oyuncumuz Reyes trafik kazasında vefat etti. Huzur içinde yatsın" paylaşımını yaptı. İspanyol yıldızın eski kulüpleri Arsenal, R. Madrid, A. Madrid de üzüntülerini dile getirdi.
GALATASARAY'A GELİYORDU
Trafik kazasında hayatını kaybeden Reyes, 2011'de G.Saray'ın kapısından dönmüştü. Cimbom; Ujfalusi, Forlan ve Reyes için A. Madrid'le yaptığı görüşmeleri KAP'a bildirse de sadece Ujfalusi'yi almıştı.
Kariyerinde 1 Premier Lig, 1 İngiltere Kupası, 1 La Liga ve 5 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunan Reyes, İspanya 2. Lig ekibi Extremadura'da forma giyiyordu.
- 2.6.2019
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Galatasaray Jimmy Durmaz'ı transfer etti
Toplam 5
Yorum
UA37 ALINSA İYİ OLUR. TÜRK STATÜSÜNDE OYNUYOR. GENÇLERBİRLİĞİNDE İYİ İŞLER ÇIKARDI
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Galatasaray Selçuk İnan'la 1 yıllık sözleşme imzaladı!
Toplam 3
Yorum
TEŞEKKÜRLER KAPTAN ÇOK İYİ OLDU. SELÇUK KAPTAN GS DA VE TAKIMIN BAŞINDA KALMALIYDI. TEŞEKKÜR EDİYORUZ SELÇUK KAPTANIMIZA.
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İanis Hagi elden kaçtı
Toplam 1
Yorum
muammer Hagi bu cocugu getirdi kimse ilgilenmedi,kacan balik buyuk olurmus
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