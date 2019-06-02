İspanya yasta – Fotomaç – 02 Haziran 2019
02 Haziran 2019, Pazar
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İspanya yasta

, , Sevilla gibi takımların formasını giyen 35 yaşındaki Reyes’in, hayatını kaybetmesi dünyasını sarstı.

dünyası dün gelen bir haberle adeta sarsıldı... Bir dönem İspanyol futboluna damga vuran Jose Antonio Reyes, Sevilla kentinin Utrera ilçesinde sabah saatlerinde geçirdiği hayatını kaybetti. 35 yaşındaki oyuncunun ölüm haberini yetiştiği kulüp olan Sevilla duyurdu.

'EN KÖTÜ HABER'
İspanyol ekibi Twitter hesabından, "Bundan daha kötü bir haber veremezdik. Altyapımızdan yetişen büyük oyuncumuz Reyes trafik kazasında vefat etti. Huzur içinde yatsın" paylaşımını yaptı. İspanyol yıldızın eski kulüpleri , R. Madrid, A. Madrid de üzüntülerini dile getirdi.

GALATASARAY'A GELİYORDU
Trafik kazasında hayatını kaybeden Reyes, 2011'de G.Saray'ın kapısından dönmüştü. Cimbom; Ujfalusi, Forlan ve Reyes için A. Madrid'le yaptığı görüşmeleri KAP'a bildirse de sadece Ujfalusi'yi almıştı.

Kariyerinde 1 Premier Lig, 1 İngiltere Kupası, 1 La Liga ve 5 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunan Reyes, 2. Lig ekibi Extremadura'da forma giyiyordu.

  1. 2.6.2019
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