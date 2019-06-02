İspanya yasta

Futbol dünyası dün gelen bir haberle adeta sarsıldı... Bir dönem İspanyol futboluna damga vuran Jose Antonio Reyes, Sevilla kentinin Utrera ilçesinde sabah saatlerinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 35 yaşındaki oyuncunun ölüm haberini yetiştiği kulüp olan Sevilla duyurdu.

'EN KÖTÜ HABER'

İspanyol ekibi Twitter hesabından, "Bundan daha kötü bir haber veremezdik. Altyapımızdan yetişen büyük oyuncumuz Reyes trafik kazasında vefat etti. Huzur içinde yatsın" paylaşımını yaptı. İspanyol yıldızın eski kulüpleri Arsenal, R. Madrid, A. Madrid de üzüntülerini dile getirdi.

GALATASARAY'A GELİYORDU

Trafik kazasında hayatını kaybeden Reyes, 2011'de G.Saray'ın kapısından dönmüştü. Cimbom; Ujfalusi, Forlan ve Reyes için A. Madrid'le yaptığı görüşmeleri KAP'a bildirse de sadece Ujfalusi'yi almıştı.

Kariyerinde 1 Premier Lig, 1 İngiltere Kupası, 1 La Liga ve 5 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunan Reyes, İspanya 2. Lig ekibi Extremadura'da forma giyiyordu.