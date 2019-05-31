Avrupa'dan futbol (30.04.19)

CHELSEA'DEN REKORLU KUPA

Chelsea, 2009-10 sezonunda ismi UEFA Avrupa Ligi olarak değiştirilen organizasyonu namağlup şekilde kazanan ilk takım oldu. Maviler, Avrupa'da 6'ıncı kupasını aldı. Olivier Giroud attığı 11 golle, bir İngiliz takımıyla Avrupa'da en çok gol atan futbolcu oldu. İspanya ile Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Pedro kulüp kariyerinde Devler Ligi, UEFA Süper Kupa, Kulüpler Dünya Kupası'ndan sonra Avrupa Ligi'ni de kazanan tarihteki ilk futbolcu oldu. 36 golle rekor kıran Chelsea, 12 kez ile en çok maç kazanan takım oldu.



Chelsea'ye Avrupa Ligi'nde final maçı sonrası veda eden Eden Hazard'ın yeni durağı Real Madrid oldu. İspanyol kulübü 3 Haziran'da Belçikalı futbolcuyu kadroya kattığını resmen duyuracak.



İsveç'teki Atletizm Elmas Ligi 200 metre yarışlarında Ramil Guliyev 20.40'lık derecesiyle ikinci oldu. 2016'nın şampiyonu Yasemin Can ise kadınlar 5000 metrede 14.53'e dokuzuncu oldu.



BİLET 10 BİN EURO

Lıverpool ile Tottenham Şampiyonlar Ligi finalini yarın Madrid'de yapacak. Dev maç öncesi otel ve günlük kiralık dairelere yüzde 200'lük zam yapıldı. Karaborsaya düşen maç biletlerinin fiyatı ise 10 bin euro'ya kadar dayanması dudak uçuklattı.



SPALLETTİ AYRILDI

Inter, Teknik Direktör Luciano Spalletti ile yollarını ayırdı. Serie A'da sezonu 4. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti alan İnter yönetimini bu başarı kesmedi. Takımın başına Antonio Conte'nin getirilmesi bekleniyor.