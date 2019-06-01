Conte Inter’e imza attı – Fotomaç – 01 Haziran 2019
01 Haziran 2019, Cumartesi
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Conte Inter’e imza attı

Conte Inter’e imza attı

Inter, Spaletti'nin ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine 'yi getirdi. İtalyan hocayla 3 yıllık sözleşme yapıldı. Conte'ye yıllık 10 milyon Euro ödenecek.

Inter, Spaletti'nin ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine 'yi getirdi. İtalyan hocayla 3 yıllık sözleşme yapıldı. , İtalya ve 'yi çalıştıran 49 yaşındaki hocaya yıllık 10 milyon euro ödenecek.
  1. 1.6.2019
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